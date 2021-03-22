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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:52 م
محافظ القاهرة يكرم
محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات
مصطفى عبدالله
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قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم، بمنحهم هدايا عينية وشهادات تقدير.

وشمل التكريم عددا من العاملات بمحافظة القاهرة والفائزات بمسابقة الأم المثالية وهن: عائشة فكري سليم، وهانم زكريا حامد، وهالة إسماعيل محمود، وسعيدة على الجمال، ونور الهدى محمد سعيد، ووفاء مصطفى أحمد، ونجوى سليمان عبد الملك، وداد عيد أحمد، فادية شكري بسطا، نسرين سمير عبد الرازق، وعايدة محمد إبراهيم، راندا فتحي عبده، وهدى عبد الهادي.

كما شمل التكريم كل من، وجيهة عبد الجواد عبد العال الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية من فئة التمكين الاقتصادي، حيث بدأت بمشروع صغير ولديها الآن 3 مصانع لتصنيع المنتجات الجلدية، ومنال محمد السيد والدة اللاعبة فاطمة أحمد الصاوي من أصحاب الهمم والتي تفوقت رياضيًا وحققت المركز الثالث في بطولة العالم للسباحة بأستراليا 2019، وسمر عصام حنفي ابنة دار السيدات المسلمات للأيتام الحاصلة على بكالوريوس رقابة جودة، كما قدمت إحدى الجمعيات ٨ ماكينات حياكة لعدد من الأمهات الذين اجتازوا برنامج التدريب على الحياكة والتطريز في اطار مبادرة حياة كريمة التى تم اطلاقها برعاية رئيس الجمهورية وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

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