تقارير استخباراتية: إيران تخفى معدات تخصيب اليورانيوم عن مفتشى الأمم المتحدة

كشف آخر تقرير تلقاه مسئولو المخابرات الغربية، اليوم الإثنين، عن تعمد إيران إخفاء المكونات الرئيسية لبرنامجها النووي، والتي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية، عن مفتشي الأمم المتحدة.وتشمل المعدات وفق ما نشرت صحيفة "تليجراف" التي يجري إخفاؤها عن مفتشي الأمم المتحدة: معدات للضخ، وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي، وآلات تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع الأسلحة.بالإضافة إلى ذلك، أيضًا تخزَّن مواد مثل ألياف الكربون، في مواقع سرية بإيران يديرها النظام الإيراني، التي يمكن استخدامها في إنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.ويعتقد مسئولو المخابرات أن المواد التي من المفترض أن يعلن عنها لمفتشي الأمم المتحدة بموجب شروط الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، تخزَّن في 75 حاوية.ووفقًا للصور الحديثة التي جمعتها الأقمار الصناعية للاستخبارات، تُنقل الحاويات بانتظام في جميع أنحاء البلاد إلى المواقع التي تديرها "وكالة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI)"، وتخزَّن بعض الحاويات في منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان.