ضبط 76 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 76 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 76 مخالفة تموينية منها 51 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف دون عذر- قضايا متنوعة أخرى)، و25 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (مجهولة المصدر - تجار تموينيين - دون ترخيص- قضية أخرى متنوعة).وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.