مخلفات النخيل «صوبة زراعية» في مدرسة بالوادي الجديد (فيديو)

أعلن عبدالله حسن عبدالله، مدير مدرسة «الجديدة الإعدادية» في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ صوبة زراعية بفناء المدرسة من مخلفات النخيل والمخلفات البيئية لأول مرة بمدارس الداخلة.وقال مدير المدرسة إن مشروع الصوب الزراعية من أهم المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ولذلك سميت بـ"الزراعة النظيفة" لأنها لا تستخدم مبيدات في زراعة المحاصيل.وأضاف «عبدالله» لـ«الدستور» أن أكثر الأعمال المقامة بالمدرسة يقوم بتنفيذها المدرسون المتطوعون في أيام العطل الرسمية لظهور المدرسة بالشكل اللائق والمرضي أمام الطلاب والزائرين.وأكد أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والداعم الأول للعملية التعليمية بدأ بمبادرة «ازرع نخلة» من هذه المدرسة، حيث تحتوي المدرسة على عدد كبير من النخيل المثمر والذي يحرص عليه مدرسو المجال الزراعي بالاهتمام والتقليم والتلقيح المستمر حتي خروج منتج البلح منه.