السعودية تسجل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 385 ألفًا و424 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 387 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 374 ألفًا و799 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.613 حالة منذ بداية الجائحة.