ميناء الإسكندرية يستقبل 142 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 142 ألف طن تقريبًا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1179 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 10.211 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 18 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 36 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.