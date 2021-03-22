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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى «كليوباترا 2021»

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:21 م
التدريب البحرى المشترك
التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى كليوباترا
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فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من مصر وفرنسا انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى " كليوباترا 2021" ، الذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.
ويشارك فى التدريب من الجانب المصرى حاملة المروحيات المصرية (أنور السادات) من طراز ميسترال ، الفرقاطة (سجم الفاتح) من طراز جوويند، ولنش الصواريخ (سليمان عزت) وعدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وعدد من طائرات الهليكوبتر، وعناصر من قوات الصاعقة البحرية ، ومن الجانب الفرنسى حاملة المروحيات الفرنسية (ميسترال ) وعناصر من الصاعقة البحرية الفرنسية .
ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى ، وكذلك التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلفة، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة.
يأتى التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وبما يسهم فى التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.

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