رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تشدد إجراءات مواجهة كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:55 م
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
وكالات
طباعة
قررت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، تشديد الإجراءات التي تهدف لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات، وذلك في ظل مواجهة البلاد لموجة ثالثة من تفشي الفيروس.

وقال أسد عمر، الذي يترأس المركز الوطني للقيادة والعمليات، وهى الهيئة المسئولة عن مواجهة جائحة كورونا، إنه تم إصدار تعليمات للإدارات بالعاصمة والأقاليم باتخاذ إجراءات لمواجهة المخالفات.

وقال حمزة شفيق: "يمكن أن يتم إرسال الشخص للسجن لمدة شهر في حال لارتكابه مخالفة".

وأضاف أن غرامة عدم ارتداء الكمامة تتراوح ما بين 100 إلى 200 روبية باكستانية (0.6 إلى 1.3 دولار).

وتخضع بؤر تفشي الفيروس لإجراءات إغلاق، كما تم جعل ارتداء الكمامة إلزاميا، وأغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها، كما تغلق الأسواق والمتنزهات مبكرا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021


الصور

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

توفير أكبر محطات العالم للتبريد والتكييف داخل المسجد الحرام

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60

دار الكتب تكشف «أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة» (صور)

هشام عزمي يعتمد نتيجة مسابقة «الملتقى الأول للفنان الصغير»