باكستان تشدد إجراءات مواجهة كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة

قررت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، تشديد الإجراءات التي تهدف لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات، وذلك في ظل مواجهة البلاد لموجة ثالثة من تفشي الفيروس.وقال أسد عمر، الذي يترأس المركز الوطني للقيادة والعمليات، وهى الهيئة المسئولة عن مواجهة جائحة كورونا، إنه تم إصدار تعليمات للإدارات بالعاصمة والأقاليم باتخاذ إجراءات لمواجهة المخالفات.وقال حمزة شفيق: "يمكن أن يتم إرسال الشخص للسجن لمدة شهر في حال لارتكابه مخالفة".وأضاف أن غرامة عدم ارتداء الكمامة تتراوح ما بين 100 إلى 200 روبية باكستانية (0.6 إلى 1.3 دولار).وتخضع بؤر تفشي الفيروس لإجراءات إغلاق، كما تم جعل ارتداء الكمامة إلزاميا، وأغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها، كما تغلق الأسواق والمتنزهات مبكرا.