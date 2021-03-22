ميناء الإسكندرية يحقق طفرة فى حركة السفن والبضائع خلال فبراير 2021

تمكنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من تحقيق طفرة ملحوظة في كل من حركة السفن وكميات البضائع المتداولة خلال شهر فبراير 2021، مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الشهر من العام الماضي.وبلغت نسبة الزيادة خلال شهر فبراير 2021 فيما يتعلق بإجمالي حركة السفن 17.6%، وقد تصدرت سفن الصب السائل مقدمة السفن التي شهدت زيادة بالمقارنة بشهر فبراير من عام 2020 وذلك بنسبة زيادة 56% تلتها سفن الصب الجاف بواقع 50%.وفي ذات السياق فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي البضائع المتداولة 16% وفي مقدمتها بضائع الصب السائل بواقع 52.1% عن شهر فبراير من العام الماضي، ثم البضائع العامة بواقع 26% والصب الجاف بواقع 24%، إذ تم تداول كميات بضائع إجمالية خلال شهر فبراير 2021 بلغت 5.2 مليون طن.وعلى جانب آخر فقد شهدت هيئة ميناء الإسكندرية خلال شهر واحد زيادة كبيرة في الحركة الملاحية وحجم التداول وذلك خلال شهر فبراير من العام الجاري عن شهر يناير من ذات العام بنسبة بلغت 21% فيما يتعلق بحركة البضائع وبنسبة 13 فيما يتعلق بحركة السفن.وترجع تلك الزيادة إلى المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية لإلتزام السفن بتنفيذ المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ وكذا سرعة معدلات دوران الأرصفة وتقليل فترات الإنتظار والتراكي للسفن في ظل توجيهات الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، والذي شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو الحفاظ على معدلات الزيادة المحققة في حركتي التداول والملاحة بل وتعزيزها خلال الأشهر القادمة مع الإلتزام بكافة معايير الأمن والسلامة والبيئة.