انطلاق مسابقة البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات فى الأقصر

انطلاق مسابقة البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات فى الأقصر
الإثنين 22/مارس/2021 - 02:41 م
هدى الأميرطباعة
شارك محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، فى فاعليات مسابقة البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات التي أقيمت بالأقصر، وذلك بحضور اللواء دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، وتضم البطولة 12 دولة عربية وإفريقية بمجموعة 150 فريقا يمثلون 60 جامعة، ومن ابرز الدول المشاركه مصر والكويت والأردن وسوريا وتونس ولبنان وغيرها من البلاد الافريقية والعربية.
ومن المقرر أن تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات، والتي تستضيفها هذا العام العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، يمثلون 2300 جامعة من مختلف أنحاء العالم.
وخلال البطولة تم تقسيم الطلبة إلى ثلاثة فرق "الأحمر والأزرق والأصفر"، وفى بداية البطولة قام الضيوف بتفقد الطلبة وسط حزمة من الإجراءت والتدابير الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.
شارك في حضور الفاعليات كلا من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور أسامة اسماعيل مستشار الأكاديمية، والدكتور طارق بركات مستشار الأكاديمية بفرع الأكاديمية بسوريا، وطارق فهيم مدير شركةendure، واحمد مكى عضو منتدب شركة بيينا، ودكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بجنوب الوادى.
ومن المقرر أن تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات، والتي تستضيفها هذا العام العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، يمثلون 2300 جامعة من مختلف أنحاء العالم.
وخلال البطولة تم تقسيم الطلبة إلى ثلاثة فرق "الأحمر والأزرق والأصفر"، وفى بداية البطولة قام الضيوف بتفقد الطلبة وسط حزمة من الإجراءت والتدابير الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.
شارك في حضور الفاعليات كلا من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور أسامة اسماعيل مستشار الأكاديمية، والدكتور طارق بركات مستشار الأكاديمية بفرع الأكاديمية بسوريا، وطارق فهيم مدير شركةendure، واحمد مكى عضو منتدب شركة بيينا، ودكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بجنوب الوادى.