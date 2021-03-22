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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تنفيذ الموجة 17 لاسترداد أراضِ الدولة بمراكز المنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:40 م
استرداد أراضِ الدولة
استرداد أراضِ الدولة بمراكز المنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء تنفيذ الموجة 17 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب»، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لجميع أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه ضمن الموجة 17 لازالة التعديات على املاك الدولة نفذت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت عن ازالة 12 حالة تعدي علي املاك الدولة (حماية النيل ) بمساحة 571 متر بقرية العمارية الغربية بمشاركة قوات الشرطة ومسئولي حماية النيل.

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