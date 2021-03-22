تكريم الفائزين في مسابقتي الإلقاء الشعري وأعياد الطفولة بالغربية

كرّم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية، اليوم الإثنين، الطلاب الفائزين في مسابقتي الإلقاء الشعري وأعياد الطفولة على مستوى الجمهورية، إذ حصلت المديرية على 10 مراكز من الأول إلى الثالث في مسابقة الإلقاء الشعري، والمركز الخامس في مسابقة أعياد الطفولة.وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير الخاصة بالطلبة الفائزين مجمعة إلى أشرف عوض منصور، موجه عام التربية المسرحية، كما قام بتكريمه على الجهد المبذول مع جميع الطلاب، وقام بتكريم الدكتور السيد إبراهيم العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، على المراكز المحققة خلال المسابقات الوزارية.