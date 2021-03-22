رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورة تدريبية لطلاب علوم بنها على العلاج بالجسيمات للسرطان

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:39 م
جامعة بنها
جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
طباعة
تنظم كلية العلوم جامعة بنها، بالاشتراك مع مركز سيرن بسويسرا لأبحاث فيزياء الطاقات العالية دورة تدريبية للطلاب عبر الفيديو كونفرانس عن تقنية العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية غدا الثلاثاء 23 مارس الجاري بمقر جامعة بنها بالعبور، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم ان الدورة التدريبية تشمل جزء نظري وآخر عملي، ويشارك فيها طالب 40 طالب من طلاب الكلية ويحاضر فيها أساتذة من كليتى العلوم والطب بجامعة بنها.

وأشار أبو سالم إلى أن الدورة تستهدف تدريب الطلاب على تطبيق متقدم لاستخدام تقنية العلاج بالجسيمات فى التشخيص وعلاج بعض الأورام السرطانية عن طريق الاتصال اون لاين بمركز أبحاث سيرن بسويسرا.

يذكر أن العلاج بالجسيمات البروتونات أو الأيونات الثقيلة مثل C-12 قد شهد تطورًا هائلا في العلاج الإشعاعي فى الفترة الأخيرة مع ظهور خيارات متنوعة لتحسين العلاج في علم الأورام السريري، وقد تم استخدامه في علاج العديد من الأورام السرطانية خلال الفترة الماضية وقد بدأ العلاج بالجسيمات المشحونة في مختبر لورانس بيركلي، في السويد وهارفارد.

كما تم استخدام بروتونات منخفضة الطاقة نسبيًا، ثم وصلت طاقة البروتونات إلى 160 ميجا فولت وأصبح العلاج بالبروتون متاحًا بشكل متزايد في عدد من المراكز الطبية بمختلف دول العالم.

فيما أعلن الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب عن تنظيم الادارة العامة لرعاية الشباب ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسابقة عباقرة الكليات 2021 تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

وأشار سمير ان الجامعة تقدم كافة الدعم للانشطه الطلابيه لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات وتساعدهم علي الارتقاء بالجوانب السلوكية والاجتماعية والثقافيه لهم.

ومن جانبه اشار الدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة ان مسابقة عباقرة الكليات ٢٠٢1 تنظم لاول مرة بالجامعات المصريه بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات فى الفترة من ٢٨ مارس حتى ١ أبريل ٢٠٢١.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعايه الشباب بالجامعة بانه مسموح بحضور طلاب مشجعين لا يزيد عن ٣٠ طالبا من كل كلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الطلاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج


الصور

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

توفير أكبر محطات العالم للتبريد والتكييف داخل المسجد الحرام

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60

مرتبط باسم الشيخ زايد.. موقف ظل محفورا في ذاكرة شاكر عبد الحميد