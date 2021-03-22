دورة تدريبية لطلاب علوم بنها على العلاج بالجسيمات للسرطان

تنظم كلية العلوم جامعة بنها، بالاشتراك مع مركز سيرن بسويسرا لأبحاث فيزياء الطاقات العالية دورة تدريبية للطلاب عبر الفيديو كونفرانس عن تقنية العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية غدا الثلاثاء 23 مارس الجاري بمقر جامعة بنها بالعبور، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وقال الدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم ان الدورة التدريبية تشمل جزء نظري وآخر عملي، ويشارك فيها طالب 40 طالب من طلاب الكلية ويحاضر فيها أساتذة من كليتى العلوم والطب بجامعة بنها.وأشار أبو سالم إلى أن الدورة تستهدف تدريب الطلاب على تطبيق متقدم لاستخدام تقنية العلاج بالجسيمات فى التشخيص وعلاج بعض الأورام السرطانية عن طريق الاتصال اون لاين بمركز أبحاث سيرن بسويسرا.يذكر أن العلاج بالجسيمات البروتونات أو الأيونات الثقيلة مثل C-12 قد شهد تطورًا هائلا في العلاج الإشعاعي فى الفترة الأخيرة مع ظهور خيارات متنوعة لتحسين العلاج في علم الأورام السريري، وقد تم استخدامه في علاج العديد من الأورام السرطانية خلال الفترة الماضية وقد بدأ العلاج بالجسيمات المشحونة في مختبر لورانس بيركلي، في السويد وهارفارد.كما تم استخدام بروتونات منخفضة الطاقة نسبيًا، ثم وصلت طاقة البروتونات إلى 160 ميجا فولت وأصبح العلاج بالبروتون متاحًا بشكل متزايد في عدد من المراكز الطبية بمختلف دول العالم.فيما أعلن الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب عن تنظيم الادارة العامة لرعاية الشباب ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسابقة عباقرة الكليات 2021 تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.وأشار سمير ان الجامعة تقدم كافة الدعم للانشطه الطلابيه لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات وتساعدهم علي الارتقاء بالجوانب السلوكية والاجتماعية والثقافيه لهم.ومن جانبه اشار الدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة ان مسابقة عباقرة الكليات ٢٠٢1 تنظم لاول مرة بالجامعات المصريه بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات فى الفترة من ٢٨ مارس حتى ١ أبريل ٢٠٢١.وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعايه الشباب بالجامعة بانه مسموح بحضور طلاب مشجعين لا يزيد عن ٣٠ طالبا من كل كلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الطلاب.