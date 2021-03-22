هشام عزمي يعتمد نتيجة مسابقة «الملتقى الأول للفنان الصغير»

اعتمد د. هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، نتيجة مسابقة الملتقى الأول للفنان الصغير، حيث أعلن المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، فوز عشرة من الأطفال وعشرة من الشباب بميداليات وشهادات تقدير.كما قررت لجنة التحكيم إعطاء جائزة خاصة بلجنة التحكيم لعدد خمسة من الأطفال وخمسة من الشباب، حيث فاز في المسابقة من سن 5 إلى 12 سنة بالترتيب من المركز الأول وحتى العاشر كل من: طلعت محمد 9 سنوات، فريدة محمود 10 سنوات، جويس عماد 11 سنة، بسمة مجدي 11 سنة، سارة ياسر 11 سنة، ندى أحمد فراج 12 سنة، صبا نبيل 5 سنوات، ياسمين خالد 12 سنة، جولي جورج 8 سنوات، بوسي علي 8 سنوات، وفي فئة السن من 13 إلى 18 سنة فاز بالترتيب كل من نهلة مصطفى 17 سنة، هايدي هيثم 16 سنة، مصطفى محمود 14 سنة، مريم رضا عبد المنعم 15 سنة، إسراء ناصر 17 سنة، إنجي يحيى زكريا 13 سنة، سلاف محمد عنان 14 سنة، فجر محمد رفعت 14 سنة، السعيد باسم السعيد 13 سنة، شيرين جمال 18 سنة، وفي جائزة لجنة التحكيم فاز في السن من 5 إلى 12 سنة بالترتيب كل من سلمى ياسر 11 سنة، هنا تامر 12 سنة، ياسمين حلمي 12 سنة، صلاح ماهر 12 سنة، ليلى محمد عبد البصير 6 سنوات، وفي السن من 13 إلى 18 فاز بالترتيب كل من هديل دعاس 16 سنة، جومانة طارق 17 سنة، لوجين عمرو 14 سنة، سلمى أحمد 14 سنة، مروان محمود 14 سنة.جدير بالذكر أن 35 ألف طفل وطفلة قد شاهدوا الملتقى على قناة المركز القومى لثقافة الطفل على يوتيوب، وسوف يتم طباعة كتاب بمائة لوحة لمائة طفل وعمل معرض للأطفال الثلاثين الفائزين، وسوف يتم تسليم الجوائز قبل شهر رمضان.وقد ترأس لجنة التحكيم الفنان محمد بغدادى والفنان أحمد عبد النعيم، والفنانات أمال جمال ومنى متولى ومروة طلبة وولاء محمد محمود.