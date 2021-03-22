45 لوحة في «ضجيج صامت» لـ منى مرعي بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، في السابعة من مساء الثلاثاء 23 مارس بقاعة صلاح طاهر معرض بعنوان "ضجيج صامت" للفنانة العراقية منى مرعى والذى يضم حوالى 45 لوحة فنية.الفنانة منى مرعى حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة عام 1997، عملت أستاذًا في معهد الفنون الجميلة ببغداد، عضو مشارك في جمعية المصورين العراقيين، عضو المركز العراقي البلجيكي ورسامة كاريكاتير لجريدة العراق ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 30 مارس.