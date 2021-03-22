وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 488 ألف شخص على الموقع لمخصص لتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح المضاد للفيروس وتطعيم 30 ألفا حتى الآن.وأوضحت «زايد»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الإقبال على التسجيل ضعيف خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاحات التي سيتم توفيرها خلال الفترة المقبلة.