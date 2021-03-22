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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة فى كفر الشيخ

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:05 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، أن العمل يجري على قدم وساق لتسهيل وسرعة إنشاء منافذ بيع السلع الرمضانية ومعارض أهلًا رمضان بمدينة بلطيم والقرى، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأوضح "السنوسي"، أن كل السلع الرمضانية واللحوم متوفرة بمعارض رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة، حتى لا يستغل التجار المواطنين، خاصة أن هناك سلعًا خاصة بالشهر الكريم مثل الياميش والبلح تختلف أسعارها من مكان لآخر، حيث تسهيل الإجراءات وقبول إنشاء شوادر خاصة للسلع الرمضانية بمعرفة التجار.

وأضاف رئيس بلطيم، أن أصحاب المحال يقيمون شوادر أمامهم لعرض السلع الخاصة برمضان، وهناك ضوابط مهمة لتنظيم إنشاء تلك الشوادر، مؤكدًا أنه سيتم التصدى بكل شدة للشوادر المخالفة للشروط والضوابط، والمعطلة للطرق، خاصة المحاور والميادين والشوارع المهمة.

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