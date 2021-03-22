جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

شددت جامعة دمياط في بيان، اليوم الإثنين، على منع دخول السيارات من بوابة الشركات في تلك الفترة نظرًا لدخول تشوينات ضخمة لتنفيذ أعمال رصف.كما خاطبت الجامعة صاحب السيارة رقم (ط م ج 9257) والمعلن صورتها عبر صفحة الجامعة على فيسبوك لنقلها خارج حرم الجامعة نظرًا لوجودها بمنطقة عمل وغير معدة لانتظار السيارات وذلك منذ ليلتين سابقتين بدون التنسيق مع إدارة الأمن الإداري لاختيار المكان المناسب لمبيت السيارة، ونخشى أن يضطر الأمن الإداري بطلب مرور مدينة دمياط الجديدة لنقل السيارة بالونش واتخاذ ما يلزم.وتجدر الإشارة إلى أن العمل الجاري بمشروعات البنية التحتية ضخم جدًا، ويحتاج لمد مواسير كهرباء ومياه وصرف وفايبر الإنترنت لمساحات كبيرة تُقدر بحوالي خمسين فدان (من أصل 200 فدان) وذلك قبل مرحلة رصف الطرق، لذا وجب الاعتذار على أي ظروف غير ملائمة طرأت الفترة الماضية أو ستطرأ خلال الأيام المقبلة مع العلم أنه ما سيتم تنفيذه حاليًا هي لحظات تاريخية تسهم في تتويج لمجهودات العمل الفترة الماضية منذ بدء العمل بمشروع البنية التحتية، وتتطلب من الجميع التحمل قليلًا تقديرًا لحتمية غلق الطرق عند الرصف.