«كورال مطرانية الزقازيق» يغنّي احتفالًا بافتتاح مسار العائلة المقدسة

قدم «كورال مطرانية الزقازيق ومنيا القمح» فقرة غنائية احتفالية بمناسبة افتتاح مسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة الأثرية، الذي حضر لافتتاحه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة.شارك في الافتتاح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والأنبا تيمثاوس أسقف أبرشية الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا مقار أسقف العاشر من رمضان، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، وقيادات وزارة السياحة والآثار بالمحافظة.ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى بالمنطقة الأثرية، ثم تفقد عدد من المشروعات بالشرقية.