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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب وخريجو جامعة المنصورة يشاركون في ملتقى الافتراضي للتوظيف

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:57 م
ملتقى الافتراضي
ملتقى الافتراضي للتوظيف
عمرو الحوتى
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شارك عدد من طلاب وخريجي جامعة المنصورة، الإثنين، ضمن 6 آلاف طالبة وطالبة من 10 جامعات مصرية فى الملتقى الافتراضى الثانى للتوظيف الذى تنظمه المراكز الجامعية للتطوير المهنى عبر منصة التوظيف ثلاثية الأبعاد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وفودافون للحلول الذكية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ورؤساء ٩ جامعات مصرية أخرى وممثلى كبرى المؤسسات والشركات المصرية والعالمية الراعية للملتقى مثل اتصالات مصر، البنك التجارى الدولى، شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شركة فودافون مصر، شركة القناة للسكر، مجموعة حسن علام، الجامعة المصرية للتعليم الإليكترونى، شركة تبارك، شركتى إيديتا وبدوى جروب للصناعات الغذائية، إضافة إلى عدد من المؤسسات فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية والأوراق المالية والإنشاء والتعمير والطاقة والنقل وغيرها.

وأعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته بمشاركة طلاب وخريجى جامعة المنصورة فى الملتقى الذى سيتيح الفرصة للطلاب والخريجين؛ للتعرف على متطلبات سوق العمل وسد الفجوة بينها وبين الدراسة الأكاديمية.

وأكد سعى جامعة المنصورة من خلال مراكز التطوير المهنى بالجامعة لإعداد منتسبيها لحضور فعاليات الملتقى الافتراضى الثانى؛ للتوظيف من خلال تقديم خدمات التطوير المهنى المختلفة لضمان الحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة.

وأثنى على توفير فرص عمل داخل محافظة الدقهلية للطلاب والخريجين خلال العامين الماضيين بفضل تنسيق مراكز التطوير المهنى بجامعة المنصورة مع ٩ جهات مثل:
Delta American School، Mansoura College Schools، The United Bank، Correct Real Estate، Elmeya Soft،
EUREKA Pharmaceutical، NEPEC - New Era for Programming & Educational Consulting، Stream Co.، Tabah for
Import and Export"

أشار إلى أن الملتقى يعد الثاني من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الأول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرًا، بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو ٤٠٠٠ من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

أوضح أن الفائدة الكبرى لهذا الملتقى تتمثل فى أنه حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، ويقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل  المباشر مع ممثلى الشركات، ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.

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