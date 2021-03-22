تحذيرات من زيادة وفيات كورونا في طوكيو بعد انتهاء الطوارئ

حذر مجموعة من باحثي جامعة طوكيو من إعادة الفتح الفوري للأنشطة الاقتصادية بالعاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المجاورة لها، مع انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بهدف منع تفشي فيروس كورونا.وأوضح الباحثون- حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الإثنين- أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بسرعة قد يتسبب في ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوصوا بإعادة الفتح التدريجي للأنشطة لتفادي الاضطرار إلى إعادة تطبيق الإجراءات الصارمة مرة أخرى في حال زاد تفشي المرض.يُشار إلى أن حالة الطوارئ المفروضة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة منذ شهور قد انتهت، أمس، وسجلت طوكيو منذ بداية تفشي الوباء 117 ألفا و704 حالات.