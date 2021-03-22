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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» يلتقي ممثلي «اتحاد المصريين في أوروبا».. ويشيد بمبادرة «سجل نفسك»

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:36 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، وجمال عبد المعبود نائب رئيس الاتحاد، وولاء مرسي المتحدث الرسمي للاتحاد، وسلوى جمعة مسئولة المرأة بالاتحاد، لبحث سبل التعاون مع الوزارة في مبادرة "سجل نفسك" للمصريين العاملين بالخارج، وخاصة في دول أوروبا، ومعرفة الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال المبادرة.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بوفد الاتحاد، مؤكدًا أهمية مبادرة "سجل نفسك" بالنسبة للمصريين العاملين فى الخارج فى كل دول العالم، مشددا على أنه تم إطلاقها من أجل خدمة هؤلاء المصريين، وليس لفرض أي استحقاقات عليهم، وأن البيانات التي سيتم تجميعها من خلال قواعد البيانات هذه ستكون متاحة أمام كل الجهات الرسمية فى الدولة المصرية لتوفير الخدمات لهؤلاء العاملين فى دول العمل التي يعملون بها.

وأكد الوزير، ضرورة إعداد بيان رسمي من اتحاد المصريين في أوروبا، يوضح فيه عضوية الاتحاد وأعدادهم، ومجلس إدارته والخدمات التي يقدمها الاتحاد للمصريين العاملين في الخارج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج منذ ما يقرب من 5 سنوات، حتى يسهل التواصل معهم لتقديم كل الخدمات المتاحة لهم من الجهات الرسمية في الدولة، وحل مشكلاتهم، وبناء جدار الثقة الذي إنهار فيما مضى بينهم وبين المسئولين، واستحداث آليات جديدة من شأنها إعداد قواعد البيانات، مشيرًا إلى استعداد الوزارة التام التواصل مع أى جاليات أو اتحادات للمصريين العاملين في الخارج والتى تسعى لخدمة أبناء الدولة المصرية في دول العمل.

وقال الوزير، إن مبادرة "سجل نفسك" تم إطلاقها 12 مارس الجاري، وبدأ المصريين العاملين فى الخارج بالتسجيل، وهي الخطوة الأولى نحو إعداد قواعد البيانات لتلك الفئة، ثم تقديم الخدمات المتاحة لهم، والتواصل معهم في حدوث أي مشكلة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم في أماكن العمل التي يعملون بها، في تعاون كامل مع سفارات وقنصليات مصر فى دول العالم والمصريين المتعاملين معها بشكل رسمي، مشددا على أنهم رسول لباقي المصريين الموجودين في تلك البلدان.

ودعا الوزير، اتحادات المصريين في الخارج فى مختلف دول العالم، إلى الدعوة لمبادرة "سجل نفسك" للمصريين العاملين في تلك البلاد، من خلال تلك الاتحادات، وتكذيب الشائعات التى يتم تداولها من شرار النفوس، في كونها تفرض على المصريين استحقاقات إضافية، وتوضيح الهدف الرئيسي منها وهو خدمة هؤلاء المصريين في دول العمل والاستجابة لحل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم.

من جانبه شكر رئيس الاتحاد، الوزير على حسن الاستقبال، مؤكدًا أهمية عمل وزارة القوى العاملة فى خدمة المصريين العاملين في الخارج، مشيدا بالمبادرات التي تطلقها من أجل صالح الدولة المصرية والعمال على وجه الخصوص،  لافتا إلي أنها يتردد صداها فى أنحاء دول العالم وخصوصًا مبادرة "سجل نفسك" للمصريين العاملين في الخارج.

واستعرض عصام عبد الصمد، دور اتحاد المصريين فى أوروبا، مشيرا إلى أنه مجلس إدارته  يتكون من 19 عضوًا، ولطالما سعى لخدمة المصريين العاملين في دول أوروبا والعالم، وأسهم فى أن يكون لهم حق التصويت والانتخاب فى المجالس المصرية، والوظائف السيادية بالدولة، بعدما ظلوا العديد من السنوات محرومين من هذا الحق، كما أسهم في إعداد الدستور المصري خاصة  فى مادته 102 و164.

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