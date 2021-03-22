اليابان وألمانيا توقعان اتفاقية تبادل معلومات استخباراتية لتعزيز التعاون الدفاعى

وقعت اليابان وألمانيا، اليوم الإثنين، على اتفاقية لتسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية في سبيل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.وذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية أن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي وسفيرة ألمانيا لدى اليابان إينا ليبيل وقعا على الاتفاق في وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو، وسط سعي برلين لتعزيز تواجدها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال موتيجي للسفيرة الألمانية "إن اليابان ترحب بالمبادئ التوجيهية لسياسة ألمانيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تمت صياغتها العام الماضي، واعتزامها إرسال فرقاطة إلى المنطقة"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية.كما أشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا أكدت في هذه المبادئ التوجيهية نيتها تعزيز انخراطها مع آسيا بالنظر إلى إمكاناتها الاقتصادية وقوة الصين المتصاعدة في المنطقة.