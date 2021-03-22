المركزى: 11.3% زيادة فى التسهيلات الممنوحة من البنوك

بلغت أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك نحو 2.4 تريليون جنیه في ارتفاع بلغ ٢٤٨٫٣ ملیار جنیه بمعدل ١١٫٣٪، خلال الفترة من یولیو نوفمبر من العام المالى ٢٠٢٠، طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي.ویرجع الارتفاع لزیادة كل من أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو ١٢٩٫١ ملیار جنیه بمعدل ١٩٫٢% وأرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار ١١٩٫٢ ملیار جنیه بمعدل ٧٫٨٪. وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لزیادة الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار ١٢٠٫٨ ملیار جنیه، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل 8.3 مليار جنيه.ویشیر التوزیع النسبي لأرصدة التسهیلات الائتمانیة لغیر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 59% من إجمالي تلك الأرصدة في نهایة نوفمبر ٢٠٢٠.ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته ٣١٫١ ٪ من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبة ٢٤٫٦ ٪، ثم قطاع التجارة بنسبة ١١٫٠ ٪، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته ١٫٩%، أما القطاعات غیر الموزعة "شاملة القطاع العائلي" فقد حصلت على ما نسبته ٣١٫٤%.