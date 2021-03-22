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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزى: 11.3% زيادة فى التسهيلات الممنوحة من البنوك

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:47 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
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بلغت أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك نحو 2.4 تريليون جنیه في ارتفاع بلغ ٢٤٨٫٣ ملیار جنیه بمعدل ١١٫٣٪، خلال الفترة من یولیو نوفمبر من العام المالى ٢٠٢٠، طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي.

ویرجع الارتفاع لزیادة كل من أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو ١٢٩٫١ ملیار جنیه بمعدل ١٩٫٢% وأرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار ١١٩٫٢ ملیار جنیه بمعدل ٧٫٨٪. وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لزیادة الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار ١٢٠٫٨ ملیار جنیه، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما یعادل 8.3 مليار جنيه.

ویشیر التوزیع النسبي لأرصدة التسهیلات الائتمانیة لغیر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 59% من إجمالي تلك الأرصدة في نهایة نوفمبر ٢٠٢٠.

ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته ٣١٫١ ٪ من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبة ٢٤٫٦ ٪، ثم قطاع التجارة بنسبة ١١٫٠ ٪، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته ١٫٩%، أما القطاعات غیر الموزعة "شاملة القطاع العائلي" فقد حصلت على ما نسبته ٣١٫٤%.

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