جامعة بيروت العربية تُنشِئ عيادة ميدانية مجانية لمرضى كورونا

افتتحت جامعة بيروت العربية، اليوم الاثنين، العيادات الميدانية المجانية لمرضى "فيروس" كورونا والتي أُنشئت بالشراكة والتعاون مع اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة) في لبنان.وستقدم العيادات المعاينة والمتابعة الطبية للمصابين بفيروس "كورونا" مجانا والذين يعانون عوارض محدودة ولا يحتاجون دخول المستشفيات ويمكن معالجتهم منزليا، وذلك من قبل فريق من أطباء أخصائيين وممرضين متمرسين.وتتألف العيادات الميدانية من 7 عيادات مجهزة بالكامل مع مرافقها، وسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع مستشفيي المقاصد ورفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان).وأكد الدكتور عمرو جلال العدوي رئيس جامعة بيروت العربية، أهمية التعاون بين المؤسسات لخدمة المجتمع في ظل الوباء الذي ينتشر بشكل كبير، لا سيما وأن الوضع الصحي والاجتماعي للإنسان في لبنان أصبح مهددا، ومع بلوغ المستشفيات قدرتها الاستيعابية القصوى.وأضاف العدوي – في كلمة له – أن افتتاح العيادات الميدانية يساهم في مواجهة فيروس كورونا، وأنها ستقدم خدماتها مجانا للجميع من خلال فريق طبي وتمريضي من جامعة بيروت العربية بإشراف مركز الرعاية الصحية التابع لكلية الطب في الجامعة.وكانت جامعة بيروت العربية واتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (إرادة) برئاسة عاصم نوام، قد بدأتا المرحلة الأولى من اتفاق دعم المجتمع اللبناني لمواجهة وباء كورونا من خلال العيادة الهاتفية التي قدمت دعما شمل 1800 استشارة ومراجعة من خلال أطباء الجامعة، واستكملت المرحلة الثانية بافتتاح العيادات.