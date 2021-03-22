«العناني» يبحث تطوير الخدمات السياحية بقلعة قايبتاي

بحث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير الخدمات السياحية بقلعة قايبتاي الأثرية والمنطقة المحيطة بها.جاء ذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والأستاذة إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، ومندوبي الجهات المعنية بالمشروع.وخلال الاجتماع تم استعراض خطة مشروع تطوير الخدمات بما يخدم السائحين والزائرين، وكيفية تحويل المنطقة إلى مركز سياحي عالمي، مما يعمل على تحسين تجربة الزائرين.وقد وجه وزير السياحة والآثار بعدد من المقترحات التي ستعمل على تعظيم المكانة التاريخية والسياحية للمنطقة، وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا.وعلي هامش الاجتماع تمت مناقشة مشروع الهوية البصرية، والذي ستبدأ المحافظة في تنفيذه خلال الفترة المقبلة.