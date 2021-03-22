تجديد اعتماد «الأيزو» لمعمل معهد أمراض النباتات

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أنه تم تجديد الاعتماد لمعمل الممرضات النباتية الحجرية من المجلس الوطني للاعتماد طبقا لمواصفة الأيزو 17025:2017.وأضاف أن معهد بحوث أمراض النباتات يحتوى على معملين آخرين معتمدين وهما معمل سمارت لاب للأمراض الفيروسية ومعمل تشخيص وتعريف الفيروسات.وأشار إلى أن هذا المعمل يقوم بالكشف عن الآفات الحجرية في الرسائل النباتية الواردة والممنوع دخولها للأراضي المصرية في خلال فتره وجيزة.