الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الإنتهاء من إنشاء كوبري مشاة على ترعة الشيخ عون الله التابع لمركز القوصية في إطار التعاون بين المحافظة والإدارة المركزية للري والموارد المائية ليكون مسلكًا لعبور طلاب وتلاميذ المدارس والمواطنين.يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة بتلبية طلبات المواطنين والقضاء على المشاكل التي تواجههم ووضع حلول لها، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات وتطوير خدمات للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة طبقًا للامكانيات المتاحة.وأضاف سعد، إن الأعمال الانشائية لكوبري المشاه كان قد تم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 20202021 لمركز القوصية برئاسة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وبالتنسيق والتعاون مع هندسة ري القوصية حيث تم استلامه من قبل رياح حمدي رئيس الوحدة المحلية بقرية بني قرة بعد مراعاة جميع اشتراطات السلامة والأمان لمستخدمى الكوبري، موضحًا أن هذا الكوبري مصمم خصيصًا لعبور المشاة من أجل المصلحة العامة للمواطنين والعمل على راحتهم وعدم تحمل مشقة الانتقال وتقليل المخاطر والحفاظ على سلامة وصحة تلاميذ وطلاب المدارس من مخاطر عبور الترعة على جذوع النخل التي كانت موجودة من قبل أثناء الذهاب والأياب والعكس وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.