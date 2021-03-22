«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

أكد محمود شعبان، مسئول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن، أن الوزارة تعمل تسهيل إجراءات إعادة فتح الحضانات مرة أخرى التي تم إغلاقها، وفقًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنه تمت إعادة فتح أكثر من ٦ آلاف و٧٠٠ حضانة حتى الآن، من إجمالي ١٤ ألف حضانة مرخصة على مستوى الجمهورية.وأشار «شعبان»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الوزارة وضعت عدة شروط لإعادة فتح الحضانات ومنها تقليل النسبة الاستيعابية لـ50%، توفير كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الأطفال والعاملين، وتخصيص غرفة عزل داخل الحضانة، بالإضافة إلى الالتزام بخلع الأحذية خارج الحضانة قبل الدخول.وأوضح أن من ضمن الاشتراطات أيضًا تسليم تحاليل صورة دم كاملة للمتعاملين مع الأطفال قبل إعادة فتح الحضانة، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الحضانات حتى الآن.