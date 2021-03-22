تحرير 25 مخالفة و63 إزالة إدارية و21 إشغال طريق في حملات بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة حملة مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية وبيع الأغذية ومحلات الجزارة والشوارع ضمت إدارة الأغذية والإدارة البيطرية ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية وإدارة الإشغالات نجحت في ضبط وتحرير 25 مخالفة متنوعة و63 إزالة إدارية و21 محضر إشغال طريق.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية شنت اليوم الاثنين، حملة مكونة من إدارة الاشغالات ومكتب ادارة الأغذية الإدارة البيطرية على الأسواق ومحلات بيع الأغذية والجزارة والشوارع أسفرت عن تحرير 15 محضر عدم الحصول على شهادة صحية و10 محاضر عدم مراعاة الإرشادات الصحية و12 محضر عدم الحصول على شهادات صحية و63 إزالة إدارية و15 محضر إشغال و6 محاضر ضبط اشغال بمدينة بنى مزار كما تم إعدام 500 كيلو ملح طعام و120 كيلو جرام شيبسي غيرصالح للاستهلاك.وأكد رئيس المركز أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي تكليفكا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسواق والتأكد من صحة وسلامة المعروض من الأغذية.