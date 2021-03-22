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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

620 تقدموا لحضور مؤتمر «من أجل جنوب السودان الحاضر والمستقبل» بالقاهرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:22 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عمرو خان
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة (مكتب الشباب الإفريقي- إدارة الجامعات) عن إحصائيات المتقدمين لحضور مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان "من أجل جنوب السودان الحاضر والمستقبل" والمقرر عقده خلال الفترة من 3 وحتي 8 إبريل 2021.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة وصل عدد الذين قاموا بالتسجيل حوالي 620 شخصا بلغت نسبة الإناث حوالي 34.8% فيما بلغت نسبة الذكور حوالي 65.2%، ومتوسط أعمارهم تقع في الفئة العمرية من 20 إلى 25 سنة لحوالي 41.7% من جملتهم، بينما بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم من 25 إلى 30 سنة حوالي 34.5%،، وحوالي 12.8% تقع أعمارهم من 30 إلى 35 سنة،، فيما بلغت نسبة المتقدمين فوق سن الـ35 سنة حوالي 11% فقط من إجمالي عدد المتقدمين.

كما شكلت نسبة المتقدمين الجنوب سودانيين حوالي 39.5% فيما بلغت نسبة المتقدمين من المصريين حوالي 60.5%، يمثل هؤلاء الشباب فئات عديدة ومؤسسات مجتمع مدني بلغت نسبة الذين يمثلوها حوالي 63% من إجمالي عدد المتقدمين لحضور المؤتمر فيما مثلت 37% الباقية مشاركات فردية لا ينتمون لأي كيانات، وحوالي 7% فقط من إجمالي عدد من المتقدمين كانت لهم مشاركات بحثية مسبقة حول عدد من قضايا جنوب السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب البيان تم إغلاق استمارة التسجيل يوم الجمعة 1932021 الثانية عشر ظهرًا.

ويأتي مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان ضمن مشروع "وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية" في نسخته الثالثة، تفعيلا لمخرجات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2020 إلى جنوب السودان، كما أنه أحد إسهامات الدولة المصرية في تفعيل شعار "إسكات البنادق" التي يتبناها الاتحاد الإفريقي.

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