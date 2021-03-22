بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ الموجة الـ١٧ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة حرصًا على استرداد حق الدولة في الأراضي المعتدى عليها من قبل الخارجين عن القانون.ولفت إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية كالأجهزة الأمنية ومديرية الري وإدارة حماية النيل والوحدات المحلية والمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة وحماية النيل ضد أي تعديات من قبل بعض ضعاف النفوس والخارجين عن القانون، موضحًا أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.وأوضح سعد، أنه تم إزالة حالات تعديات على نهر النيل بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا خلال حملة مكبرة بقيادة حسين كشك، رئيس مركز ومدينة صدفا وهلال أبورحاب، رئيس الوحدة المحلية بمجريس وباستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز وبالاستعانة بحفار بر مائي نظرًا لعدم وجود طريق للوصول إلى مكان التعدي لافتًا إلى إعداد تقرير يومي لموقف الإزالات ورفعها أولًا بأول، مؤكدًا استمرار ومواصلة شن حملات لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي حماية النيل بقرى ونجوع المحافظة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.‪ ‬