حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

نشب حريق ضخم فى مصنعين لتصنيع الأثاث بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الاثنين، حيث فوجئ العاملين بالمصانع باندلاع النيران فيهم وتصاعد الأدخنة منها.وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وإنقاذ الأطفال.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة، لحصر الخسائر وكشف ملابسات الحريق.