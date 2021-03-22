«التامنة شمال».. مجموعة قصصية جديدة عن دار فكرة

صدر حديثا عن دار فكرة للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية الأولى "التامنة شمال" للشاعرة شيماء القصبي.وتعرض المجموعة مواقف من قلب عالمها المِهَني كـ"صاحبة حضانة للأطفال"، متناولة بشكل ساخر، تسلط فيها الضوء على مرجعية أولياء الأمور التربوية، والمشكلات الخفية التي قد تتعرض لها حضانة أطفال، وما قد يعانيه الطفل الذي "فقد أمه تربويا"، وكل هذا يطل علينا من نافذة خفيفة وسريعة لا تخلو من تشويق القارئ بشكل هزلي ساخر.يذكر أن للشاعرة تجارب شعرية ثرية سابقة، تمثلت في أربع دواوين فازت من خلالها بجوائز عديدة.