وزيرة الصحة: تسجيل لقاح «جونسون» المضاد لـ«كورونا» قريبًا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة سجلت عددا من اللقاحات، بينها «سينوفارم، وأسترازينيكا، وسبوتنيك»، مضيفة: "دعيت شركة جونسون آند جونسون منذ شهر ونصف الشهر، وسيتم التسجيل قريبا".وأضافت أن التسجيل اللقاحات بالمجان دون أي رسوم لتشجيع الشركات، لافتة إلى أن اللقاحات ستساعد على التغلب على التحورات التي يشهدها عدد من الدول.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت، أول أمس، وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء، وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.