حملة للحد من ظاهرة نبش القمامة بشرق الإسكندرية

شن حى شرق الإسكندرية، حملة صباح اليوم، للحد من ظاهرة "نبش القمامة" وضبط "الفريزة"، حيث تم ضبط كمية من المخلفات تصل إلى وزن 490 كجم من خلال مصادرة عدد 11 من المخالفات منها جوينات وأكياس كبيرة وغيرها مما تحوي مخلفات فرز القمامة، كما حررت الحملة محضرين شرطة حيال فردين قائمين بأعمال نبش القمامة.جاءذلك بنًاء على توجيهات محارب هيلع رئيس حي شرق، باستمرار الحملات للحد من ظاهرة "نبش القمامة" وضبط "الفريزة" ومصادرة المخلفات التي تشوه الشكل الحضاري للشوارع وتُسبب تبعثر القمامة وإلقاءها في غير الأماكن المخصصة لها.وجاءت الحملة بالتنسيق بين إدارة الرصد البيئي وإدارة النظافة وإدارة اشغال الطريق، واستهدفت المرور على منطقة ضباط مصطفى كامل وشارع المعسكر الروماني وشارع خليل الخياط وشارع إبراهيم الشريف وشارع عمر المختار ومحيط الترام.