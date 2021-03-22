«تطلع البنت لأمها».. كيف كان حضور «الأم» في الأمثال الشعبية المصري؟

◄ اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها

◄ متعرفش قيمة أمك غير لما تشوف مرات أبوك

◄ اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى

◄ عامل زى أم العروسة

◄ أمه ساكتة ومرات أبوه مطينة

◄ معاملة البنت لمراة أبوها

◄ اللى من غير أم حاله يغم

ورد لفظ الأم فى العديد من الأمثال الشعبية المصرية بمعانى مختلفة نتناولها فى السطور التالية.يقال هذا المثل فى حق الفتاة اللعوب التى تربت على يد والدتها التى تقوم بنفس السلوك، ومن الغريب أنها لا تقال فى حق البنت الشريفة التى تربت على نهج والدتها الشريفة والمحترمة، وهو مثال نقدى تهكمى.ليس بالضرورة أن يكون هذا المثل مباشرا. بمعنى أن يذوق الشخص الأمرين من زوجة أبيه فيعرف قدر والدته. ولكن يقال فى أمور أخرى على سبيل المثال، حين يقوم أشخاص بتغيير مديرهم فيأتيهم مدير ٱخر فيقلب حياتهم إلى جحيم.هو مثال انتهازى بامتياز يقوله الشخص النفعى الذى لا تعنيه المبادئ لأنه يتعامل من منطلق مصلحتى أولا. كما يقوله الشخص الجبان الذى يرضى بالمهانة دون أن يتخذ موقفا.يقال هذا المثل فى حق الشخص الخامل الذى لا يقدر على فعل شئ، ولهذا المثل الشعبى تكملة حيث يقال عامله زى ام العروسه فاضيه ومشغولة. ومعنى فاضيه أى أنها لا تفعل شئ فى هذا اليوم فالأقارب يقومون بكل شىء لكنها مشغوله فيما سيحدث فى هذه الليلة.هو مثل صعيدى يقال حين يكون الشخص ملكى أكثر من الملك. يثور من أجل شخص هادئ فى وقت المشكلة فيقولون أمه ساكته ومرات أبوه مطينة. ومطينه من الطين. حيث كان أهل الصعيد قديما حين يموت شاب فيقومن بتلطيخ أنفسهم بالطين تعبيرا عن الحزن.يقال هذا المثل فى حق الشخص الذى يتعامل مع غيره يتعالى.يقال هذا المثل فى حق يتيم الأم الذى يعتبره الكثيرون أشد من يتم الأب.