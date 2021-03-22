«تطلع البنت لأمها».. كيف كان حضور «الأم» في الأمثال الشعبية المصري؟
الإثنين 22/مارس/2021 - 06:37 م
يسرى أبو القاسم يكتبطباعة
ورد لفظ الأم فى العديد من الأمثال الشعبية المصرية بمعانى مختلفة نتناولها فى السطور التالية.
◄ اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها
يقال هذا المثل فى حق الفتاة اللعوب التى تربت على يد والدتها التى تقوم بنفس السلوك، ومن الغريب أنها لا تقال فى حق البنت الشريفة التى تربت على نهج والدتها الشريفة والمحترمة، وهو مثال نقدى تهكمى.
◄ متعرفش قيمة أمك غير لما تشوف مرات أبوك
ليس بالضرورة أن يكون هذا المثل مباشرا. بمعنى أن يذوق الشخص الأمرين من زوجة أبيه فيعرف قدر والدته. ولكن يقال فى أمور أخرى على سبيل المثال، حين يقوم أشخاص بتغيير مديرهم فيأتيهم مدير ٱخر فيقلب حياتهم إلى جحيم.
◄ اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى
هو مثال انتهازى بامتياز يقوله الشخص النفعى الذى لا تعنيه المبادئ لأنه يتعامل من منطلق مصلحتى أولا. كما يقوله الشخص الجبان الذى يرضى بالمهانة دون أن يتخذ موقفا.
◄ عامل زى أم العروسة
يقال هذا المثل فى حق الشخص الخامل الذى لا يقدر على فعل شئ، ولهذا المثل الشعبى تكملة حيث يقال عامله زى ام العروسه فاضيه ومشغولة. ومعنى فاضيه أى أنها لا تفعل شئ فى هذا اليوم فالأقارب يقومون بكل شىء لكنها مشغوله فيما سيحدث فى هذه الليلة.
◄ أمه ساكتة ومرات أبوه مطينة
هو مثل صعيدى يقال حين يكون الشخص ملكى أكثر من الملك. يثور من أجل شخص هادئ فى وقت المشكلة فيقولون أمه ساكته ومرات أبوه مطينة. ومطينه من الطين. حيث كان أهل الصعيد قديما حين يموت شاب فيقومن بتلطيخ أنفسهم بالطين تعبيرا عن الحزن.
◄ معاملة البنت لمراة أبوها
يقال هذا المثل فى حق الشخص الذى يتعامل مع غيره يتعالى.
◄ اللى من غير أم حاله يغم
يقال هذا المثل فى حق يتيم الأم الذى يعتبره الكثيرون أشد من يتم الأب.
◄ اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها
يقال هذا المثل فى حق الفتاة اللعوب التى تربت على يد والدتها التى تقوم بنفس السلوك، ومن الغريب أنها لا تقال فى حق البنت الشريفة التى تربت على نهج والدتها الشريفة والمحترمة، وهو مثال نقدى تهكمى.
◄ متعرفش قيمة أمك غير لما تشوف مرات أبوك
ليس بالضرورة أن يكون هذا المثل مباشرا. بمعنى أن يذوق الشخص الأمرين من زوجة أبيه فيعرف قدر والدته. ولكن يقال فى أمور أخرى على سبيل المثال، حين يقوم أشخاص بتغيير مديرهم فيأتيهم مدير ٱخر فيقلب حياتهم إلى جحيم.
◄ اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى
هو مثال انتهازى بامتياز يقوله الشخص النفعى الذى لا تعنيه المبادئ لأنه يتعامل من منطلق مصلحتى أولا. كما يقوله الشخص الجبان الذى يرضى بالمهانة دون أن يتخذ موقفا.
◄ عامل زى أم العروسة
يقال هذا المثل فى حق الشخص الخامل الذى لا يقدر على فعل شئ، ولهذا المثل الشعبى تكملة حيث يقال عامله زى ام العروسه فاضيه ومشغولة. ومعنى فاضيه أى أنها لا تفعل شئ فى هذا اليوم فالأقارب يقومون بكل شىء لكنها مشغوله فيما سيحدث فى هذه الليلة.
◄ أمه ساكتة ومرات أبوه مطينة
هو مثل صعيدى يقال حين يكون الشخص ملكى أكثر من الملك. يثور من أجل شخص هادئ فى وقت المشكلة فيقولون أمه ساكته ومرات أبوه مطينة. ومطينه من الطين. حيث كان أهل الصعيد قديما حين يموت شاب فيقومن بتلطيخ أنفسهم بالطين تعبيرا عن الحزن.
◄ معاملة البنت لمراة أبوها
يقال هذا المثل فى حق الشخص الذى يتعامل مع غيره يتعالى.
◄ اللى من غير أم حاله يغم
يقال هذا المثل فى حق يتيم الأم الذى يعتبره الكثيرون أشد من يتم الأب.