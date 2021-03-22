الصحة: سنتوسع فى أماكن لقاح كورونا بعد ورود دفعات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن التوسع فى أماكن تلقى لقاح فيروس كورونا فى أكثر من ٥٠٠٠ وحدة صحية، بعد ورود دفعات جديدة لمصر.وأشارت إلى إعداد تقرير إلكترونى يومى بوضع المستشفيات بالجمهورية لإتاحة كافة البيانات عن المستشفيات وطاقتها الاستيعابية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.وكانت وزيرة الصحة أعلنت أول أمس وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.