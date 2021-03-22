«التعاون الإسلامى» تدعو لتضافر الجهود لمواجهة تحديات المياه

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، أهمية تضافر الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تخص قضية المياه لما لها من تأثير كبير على جوانب الحياة في جميع أنحاء العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه.وشدد العثيمين، في كلمة له اليوم الإثنين، على الحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة تحديات الوصول إلى المياه بشكل موثوق وإدارة المخاطر الأخرى المتعلقة بالمياه من أجل تحسين الصحة والمعيشة والازدهار الاقتصادي للجميع.وأوضح الأمين العام، أن موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام "تقدير أهمية المياه"، يؤكد مرة أخرى التأثير الكبير للمياه على جميع جوانب رفاه الناس في جميع أنحاء العالم.