وفاة نقيب أطباء أسنان أسوان السابق بكورونا

شهدت مدينة أسوان، اليوم الإثنين، وفاة ضحية جديدة من شهداء الجيش الأبيض، حيث توفي الدكتور محمد محفوظ نقيب أطباء الأسنان السابق بأسوان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وسجل نقيب اطباء الاسنان السابق الدخول لمستشفى أسوان التخصصي العزل الصحي منذ 3 أيام، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال فترة تلقيه للعلاج، ويبلغ من العمر 77 عامًا، ليصل عدد الأطباء الذين توفوا أثر أصابتهم بفيروس كورونا المسجد على مستوى محافظة أسوان لـ7 حالات حتى الوقت الحالي.ومن ناحيتها قدمت نقابة اطباء أسنان أسوان برئاسة الدكتور محمد صبحي نقيب أطباء أسنان أسوان الحالي، النعي للطبيب الراحل والذي شغل منصب نقيب اطباء اسنان المحافظة لعدة سنوات من 1995 وحتي 2012.