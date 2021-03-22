«صناعة التشييد والبناء والبيئة المستدامة» ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية.. الخميس

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشـام سعــودي، ولجنة الصناعة والطاقه برئاسة الدكتور حســن لطفي ندوة "صناعة التشييد والبناء والبيئة المستدامة"، الساعة السادسة والنصف مساء الخميس 25 مارس.ويتحدث في الندوة المهندس محمد شحاتة، خبير إستشاري تطوير وتنمية الأعمال، وذلك مع مراعاه الإجراءات الوقائية والإحترازية والبث المباشر على صفحة النقاية.وقال الدكتور حســن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية أن محاور الندوة تشمل إلقاء الضوء على أهمية التكامل بين المباني والبيئة وتعريف البيئة المستدامة وأنواعها.وأضاف أن الندوة تناقش مميزات ومواصفات المباني الخضراء وتقييم إستدامتها وفق المعايير الدولية المتعلقة بالريادة في تصميمات البيئة والطاقة، وكذلك تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المباني عالية الأداء وفق عدة عناصر بدءا من إختيار الموقع وتوفير الطاقة والكفاءة المائية وقياس والتحكم في إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مع تحسين البيئة الداخلية للتصميم.وأشار إلى أن الندوة تتطرق أيضا إلى مميزات وتأثيرات المباني الخضراء على البيئة وإعادة تدوير الموارد وكذلك أهمية العزل الحراري والمائي والمكونات الصحية للمباني الخضراء، ودور المهندسين بصفة خاصة في تطبيق معايير تنفيذ المباني الخضراء.