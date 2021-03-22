معرض رسومات ومقالات للطلاب.. أسوان تحتفل باليوم العالمي للمياه (صور)

أقيمت فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه، والذى يوافق 22 مارس من كل عام، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والدكتورة مديحة عفيفى مدير مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، بجانب المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.وأقيمت الفعاليات بعنوان "المياه حياة" وهو ما تم تنفيذه عمليًا خلال الأسبوع المائى للشركة القابضة والذى تضمن تنظيم العديد من الأنشطة للنظافة والتجميل والتشجير وحل مشكلات المياه داخل منطقة خور عواضه خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى بالتعاون مع شركاء النجاح من الأجهزة التنفيذية، بجانب مشروع إدارة المياه، وأهالى المنطقة وجمعية الكشافة، وقد تم تنفيذ مكونات وأهداف البرنامج من الدعم الفني وبناء القدرات، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن التوعية بأهمية الحفاظ على المياه والعمل على ترشيدها بالشكل الأمثل.كما شملت الفعاليات افتتاح معرض رسومات فنية ومقالات لطلاب المدارس للتوعية بقضايا المياه، وعرض فيلم تسجيلى لفعاليات وأنشطة الأسبوع المائى بخور عواضة، وفقرات غنائية ومسرحية لطلاب المدارس، علاوة على توزيع شهادات التقدير على ممثلي الجهات المختلفة والمشاركين في الفعاليات.والجدير بالذكر أن اليوم العالمى للمياه تعود فكرته لعام 1992 الذي عقد فيه مؤتمر الأمم المتحده المختص بالبيئة والتنمية وإعتماد الجمعية العامه ليوم 22 مارس بإعتباره يومًا عالميًا للمياه، وقد بدأ أول أحتفال به عام 1993.