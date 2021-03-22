20% تحسنا في مبيعات ياميش رمضان

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات ياميش رمضان تحسنت بنسبة من 20-30%.وأشار إلى أن استيراد الياميش لم يكن كبيرا هذا العام لأن المستوردين يخشون تراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار.وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن بدء معارض «أهلا رمضان»، بداية شهر إبريل المقبل، وهذا العام سيشهد انتشارا كثيفا لمعارض أهلا رمضان على كافة أنحاء الجمهورية.وستصل تخفيضات المعرض إلى ما بين 25-30٪ سيكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام، وسيتم نشر المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.