رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تشارك في الملتقى التوظيفي الثاني لمراكز التطوير المهني

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:07 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الملتقى التوظيفي الافتراضي الثاني لمراكز التطوير المهني بالجامعات، وذلك بقاعة مجلس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية، ليزا ريد مسئول الهيئة الأمريكية للتعاون الدولي، الدكتور فرانس ريكاردون رئيس الجامعة الأمريكية ورؤساء عشر جامعات حكومية.

وقال رئيس الجامعة أن ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات2021، يعتبر حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، كما يقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات، مشيرًا إلى أن منصة وملتقى التوظيف الإفتراضي خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والإستفاده من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف عزيز أن مركز التطوير المهني بالجامعة ساهم بشكل كبير فى تأهيل 6500 طالب وخريج، إلى جانب تدريب الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية، وتحضير السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب فى الحصول على أفضل الفرص، مؤكدًا سعي الجامعة الدائم للمشاركة من خلال المركز في تنفيذ العديد من الفاعليات واتاحتها للخريجين لتعريف وتسهيل كيفية التقديم لفرص توظيف متاحة سواء بالسوق المحلى فى سوهاج أو على مستوى الجمهورية أو فرص التدريب بالمركز، موضحًا أنه تم الإعلان من خلال التنسيق مع العديد من الشركات المحلية بمحافظة سوهاج عن أكثر من 800 وظيفة لخريجي الجامعة.

وقالت الدكتورة أمل عبدالواحد مدير مشروع مركز التطوير المهني بجامعات سوهاج وأسوان والسادات، أن الملتقى هو الثاني من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الأول الذي عقد في سبتمبر 2020 نجاحاََ كبيرًا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتى تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، حيث تم إنشاء 16 مركزًا حتى الآن بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، وذلك من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.

وقال الدكتور سيد جبريل مدير المركز بالجامعة، أن الملتقى الافتراضي يستخدم منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.

ومن الجدير بالذكر أنه يرعى المنصة كبرى الشركات المصرية في مجالات الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية والتجميلية، الأوراق المالية، الإنشاء والتعمير، الطاقة، النقل وغيرها.

موضوعات متعلقة

هنادي مهنى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

تحذير شديد من الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021


الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تحذير شديد من الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يفض المنازعات بين الناشر والمؤلف

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60