جامعة سوهاج تشارك في الملتقى التوظيفي الثاني لمراكز التطوير المهني

شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الملتقى التوظيفي الافتراضي الثاني لمراكز التطوير المهني بالجامعات، وذلك بقاعة مجلس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية، ليزا ريد مسئول الهيئة الأمريكية للتعاون الدولي، الدكتور فرانس ريكاردون رئيس الجامعة الأمريكية ورؤساء عشر جامعات حكومية.وقال رئيس الجامعة أن ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات2021، يعتبر حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، كما يقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات، مشيرًا إلى أن منصة وملتقى التوظيف الإفتراضي خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والإستفاده من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة.وأضاف عزيز أن مركز التطوير المهني بالجامعة ساهم بشكل كبير فى تأهيل 6500 طالب وخريج، إلى جانب تدريب الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية، وتحضير السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب فى الحصول على أفضل الفرص، مؤكدًا سعي الجامعة الدائم للمشاركة من خلال المركز في تنفيذ العديد من الفاعليات واتاحتها للخريجين لتعريف وتسهيل كيفية التقديم لفرص توظيف متاحة سواء بالسوق المحلى فى سوهاج أو على مستوى الجمهورية أو فرص التدريب بالمركز، موضحًا أنه تم الإعلان من خلال التنسيق مع العديد من الشركات المحلية بمحافظة سوهاج عن أكثر من 800 وظيفة لخريجي الجامعة.وقالت الدكتورة أمل عبدالواحد مدير مشروع مركز التطوير المهني بجامعات سوهاج وأسوان والسادات، أن الملتقى هو الثاني من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الأول الذي عقد في سبتمبر 2020 نجاحاََ كبيرًا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتى تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، حيث تم إنشاء 16 مركزًا حتى الآن بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، وذلك من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.وقال الدكتور سيد جبريل مدير المركز بالجامعة، أن الملتقى الافتراضي يستخدم منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.ومن الجدير بالذكر أنه يرعى المنصة كبرى الشركات المصرية في مجالات الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية والتجميلية، الأوراق المالية، الإنشاء والتعمير، الطاقة، النقل وغيرها.