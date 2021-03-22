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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجارديان: حظر الاتحاد الأوروبي توريد اللقاحات سيؤدي لتأخير التطعيم ببريطانيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:07 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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كشف تحليل لصحيفة «الجارديان» البريطانية عن أن برنامج لقاح كوفيد البريطاني سيواجه تأخيرا لمدة شهرين في حال فرض حظر على التصدير من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعرقل خطط الحكومة الرامية إلى إعادة فتح الاقتصاد هذا الصيف.

وقالت الصحيفة- في سياق تحليل أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الاثنين- إنه من المقرر أن يناقش زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، مسألة هذا الحظر يوم الخميس القادم، وسيؤثر الحظر بشدة على جهود التطعيم في المملكة المتحدة، فضلا عن أنه من المرجح أن يجبر الحكومة على تمديد القيود على الطريقة التي يعيش بها الناس حياتهم.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء بوريس جونسون مع نظرائه الأوروبيين قبل اجتماع الخميس.. ونسبت الصحيفة إلى مصادر حكومية قولها إن جونسون تحدث إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيسي الوزراء الهولندي والبلجيكي مارك روته، وألكسندر دي كرو، الأسبوع الماضي.. وقال المصدر الحكومي إنه قد يتحدث إلى زعماء آخرين في الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة.

وتعليقا على ذلك قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن سمعة الاتحاد الأوروبي على المحك حيث يستعد 27 رئيس دولة وحكومة لاتخاذ قرارهم،محذرا من أن "العالم يراقب".

وأضاف "إذا تم فسخ العقود والتعهدات فسيكون هذا أمرا ضارا للغاية لكتلة تجارية تفتخر بسيادة القانون داخلها".. "وهو أمر يأتي بنتائج عكسية لأن الشيء الوحيد الذي نعرفه عن إنتاج اللقاح وتصنيعه هو أنه يم التعاون بشأنه.

كما أوضح أنهم " لن يقوضوا فقط فرص مواطنيهم في الحصول على برنامج تلقيح مناسب ولكن أيضا العديد من البلدان الأخرى حول العالم مع الإضرار بسمعة الاتحاد الأوروبي والتي سيجدون صعوبة بالغة في تغييرها على المدى القصير."

وسيناقش رؤساء الدول والحكومات (البالغ عددهم 27 رئيسا ) الخطوات التالية يوم الخميس في مؤتمر عبر الفيديو، وسط مخاوف متزايدة من موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا في القارة.. وقد ألغيت خطط الاجتماع وجها لوجه يوم الأحد في ضوء زيادة الإصابات.

وتنتظر المملكة المتحدة حوالي 30 مليون جرعة إضافية من شركة فايزر و30 مليونا من شركة جونسون آند جونسون - على الرغم من أنه كان من المتوقع تسليم بعض هذه الجرعات بحلول نهاية الصيف.

وكانت حكومة المملكة المتحدة حتى الأسبوعين الماضيين في طريقها لتخطي هدفها المتمثل في تقديم جرعة أولية من اللقاح لكل شخص بالغ في المملكة المتحدة بحلول نهاية يوليو بأكثر من ستة أسابيع.

لكن فرض حظر على تصدير جرعات لقاح فايزر- بيونتك المنتج في بلجيكا وألمانيا - والذي يتم تصديره بكمية كبيرة إلى المملكة المتحدة - سيؤدي إلى تأخير تلقي كل شخص بالغ جرعة أولى حتى 5 أغسطس.

وأوضح تحليل الجارديان أن فرض حظر على جميع صادرات اللقاحات المقرر توزيعها بما في ذلك تلك الواردة من موديرنا وجونسون آند جونسون، من شأنه أن يؤخر الوصول إلى هذا الهدف حتى 27 أغسطس.

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