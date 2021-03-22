رفع الجلسة العامة للشيوخ والعودة للانعقاد 4 أبريل

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 4 أبريل القادم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.جاء ذلك بعد موافقة المجلس اليوم وبصفة نهائية علي مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.