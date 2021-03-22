رفع الجلسة العامة للشيوخ والعودة للانعقاد 4 أبريل
الإثنين 22/مارس/2021 - 02:32 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 4 أبريل القادم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس اليوم وبصفة نهائية علي مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس اليوم وبصفة نهائية علي مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.