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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي: جامعة الدول العربية ستظل الإطار الجامع لأعضائها

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:06 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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أكد البرلمان العربي على الدور المهم الذي تقوم به جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 76 لتأسيس جامعة الدول العربية.

وقال العسومي: إنه "بعد مرور 76 عاما على تأسيس الجامعة في 22 مارس عام 1945، فقد حققت العديد من الإنجازات في توحيد الصف العربي، على الرغم من كافة التحديات التي مرت بها طوال مسيرتها، والتي عصفت بالعديد من التجمعات الإقليمية الأخرى، إلا أنها ظلت صامدة كإطار جامع للدول العربية وعنوان رئيسي لاتحادها".

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المخلصة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت قيادة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في سبيل تفعيل وتطوير دور الجامعة والارتقاء به إلى ما يلبي تطلعات الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة، والتي تتعاظم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وتتطلب تعزيز التضامن العربي أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف العسومي أن "البرلمان العربي إذ يشارك في إحياء هذه الذكرى العزيزة مع سائر منظمات العمل العربي المشترك، فإنه عازم على تفعيل دوره وأداء رسالته على نحو يساهم في تكامل الجهود الحكومية والبرلمانية في خدمة العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على صون وحماية الأمن القومي العربي".

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