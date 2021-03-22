السفير السعودي: المملكة حريصة على أمن واستقرار لبنان

أكد السفير ​السعودي في ​لبنان​ ​وليد بخاري​، اليوم الإثنين، حرص السعودية على أمن لبنان واستقلال قراره السياسي.وأعرب بخارى عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لتغليب مصلحتهم الوطنية العليا، والتعامل مع التحديات التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.وشدد بخارى خلال زيارته بطريرك ​الأرمن​ الأرثوذكس في لبنان ​ارام الأول كيشيشيان​، على أهمية الابتعاد عن خطاب الكراهية، كونها على نقيض دائم مع المصلحة الوطنية، ولأنها تؤدي إلى استقطاب حاد بين أطياف المجتمع وتعرضه للخطر.وبحث بخاري مع البطريرك كيشيشيان بالعلاقات الأخوية التي تربط السعودية بالأرمن في لبنان والعالم، بالإضافة إلى تبادل الجانبين الأحاديث الودية.