سقوط 12 من مروجي المخدرات بحلوان

شن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حملة أمنية بقطاع جنوب القاهرة لضبط تجار "الكيف".وقاد الحملة بدائرة حلوان المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان ومعاونيه.وتمكنوا من ضبط 12 من مروجي المواد المخدرة وهم "كريم ب " 25سنه عاطل و"عاطف ب" 20سنه عاطل و"خالد م" 18سنه عاطل و"رشاد ش" 25 سنة عاطل و"محمد أ " 25 سنة عاطل و"اسامه أ " 35 سنة عاطل و"محمد ع " 40 سنة عاطل و"محمود ع " 44 سنة عاطل و"حسين د" 47 سنة عاطل و"كارم أ " 29 سنه عاطل و"وائل هـ " 38 سنة عاطل و"محمود ع" 40 سنة عاطل وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تشمل حشيش وبودر واستروكس وهروين وبانجوو بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم لتلك المواد المخدرة بهدف الاتجار.وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير امن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.