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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط 12 من مروجي المخدرات بحلوان

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:04 م
الامن
الامن
هدير مصطفي
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شن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حملة أمنية بقطاع جنوب القاهرة لضبط تجار "الكيف".

وقاد الحملة بدائرة حلوان المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان ومعاونيه.

وتمكنوا من ضبط 12 من مروجي المواد المخدرة وهم "كريم ب " 25سنه عاطل و"عاطف ب" 20سنه عاطل و"خالد م" 18سنه عاطل و"رشاد ش" 25 سنة عاطل و"محمد أ " 25 سنة عاطل و"اسامه أ " 35 سنة عاطل و"محمد ع " 40 سنة عاطل و"محمود ع " 44 سنة عاطل و"حسين د" 47 سنة عاطل و"كارم أ " 29 سنه عاطل و"وائل هـ " 38 سنة عاطل و"محمود ع" 40 سنة عاطل وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تشمل حشيش وبودر واستروكس وهروين وبانجو

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم لتلك المواد المخدرة بهدف الاتجار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير امن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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