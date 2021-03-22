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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: نعمل على تصنيع لقاحات كورونا فى دول إفريقيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع اتفاقية لتصنيع لقاح فيروس كورونا فى مصر من خلال شركة فاكسيرا.

وقالت إنه تم دعوة منظمة الصحة العالمية لمراجعة كافة خطوط إنتاج فاكسيرا، وكانت لديهم ملاحظات بسيطة تم تفاديها ونعمل مع الحكومة الصينية لنكون مصنعين للقاحات، ليس فقط فى مصر وإنما فى كافة الدول الإفريقية.

وتابعت: سنعمل مع الصين فى مشاركة الأبحاث السريرية، وكنت أنا أحد المتطوعين لإجراء البحوث التضامنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.

وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت، أول أمس، وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.

وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.

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